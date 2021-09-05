Відомий артист Павло Зібров показав, як запалював на сцені з молодою співачкою Анною Тринчер

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Павло Зібров, попри свої роки, не перестає дивувати публіку новими витівками. Так, нещодавно на своїй сторінці в Instagram артист опублікував яскраві кадри з виступу, на яких позує в компанії молодої актриси і співачки Анни Трінчер. Судячи з фото, ця парочка здорово запалила, дуетом виконавши її і його пісні.

На кадрах Зібров позує в темному сценічному костюмі з густою чорною шевелюрою і вусами. Поруч з ним видно Аню в досить пікантному вбранні - на ній коротеньке темне плаття з бахромою, яке ледь прикриває апетитні форми. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж і промениста посмішка.

У підписі до фото Павло Зібров розповів про свою колаборацію з Трінчер: "Ганнуся, спасибі тобі за драйв, неймовірні емоції, свіжий погляд на все! Ти наповнена прекрасною енергетикою, талановита, молода і завзята. Спасибі за наш прекрасний дме. Упевнений, ми з тобою запалимо всі танцмайданчики нашою спільною роботою! Бджоли і метелики рулять. Тільки вперед!".

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