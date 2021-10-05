Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер показала, как переживала всемирный сбой в работе социальных сетей.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя украинская актриса, певица и блогер Анна Трінчер, которая сыграла в сериале "Школа", комедии "Скажене весілля" и является судьей популярного талант-шоу "Співають всі", активно развивает свои страницы в социальных сетях.

В Instagram за ней следят 1,7 миллиона человек, а в TikTok Тринчер снимает видео для почти двухмиллионной аудитории.

Как известно, недавно в работе таких социальных сетей как Facebook, Instagram WhatsApp произошел серьезный сбой, они не работали несколько часов. В своем TikTok Тринчер записала видео и показала, как переживает это событие.

"А что, если это был последний день, когда мы в ней сидели...", - написала Трінчер.

Как видим, певица даже расплакалась из-за того, что не может зайти в свой Instagram-аккаунт.

Однако информацию об утечке персональных данных компания Facebook не подтвердила.

Ранее Politeka писала, что Тринчер и Машуковский нарвались на жесткую критику из-за вида на шоу "Співають всі": "куда мы катимся!".

Напомним, что 64-летний Зибров зажег с молоденькой Анной Тринчер, кадры уже в сети: "Спасибо тебе за драйв".

A еще Politeka сообщала, что ведущий "Голосу країни" Демин прямо в студии зажег с молодой красавицей в экстра-мини: момент попал на видео.