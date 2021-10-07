Теле- та радіоведучий Слава Дьомін, який дружить із співачкою Тіною Кароль, опублікував смішні світлини із блогеркою та суддею шоу "Співають всі" Оленою Філоновою.

Як пише Politeka.net, ведучий "Радіо Люкс" Слава Дьомін нещодавно став одним зі ста суддів популярного проєкту "Співають всі". У своєму Instagram радіо- та телеведучий (справжнє ім’я якого Віктор Дьомін) часто ділиться світлинами та відео.

Цього разу Дьомін опублікував серію світлин із ще однією суддею шоу "Співають всі" – блогеркою Оленою Філоновою. На фотографіях Слава жартома перекривлював Філонову.

"Я – прикраса до будь-якої фотографії 😂 У Новорічну ніч все побачите 😉🎅🏼🎄", - написав Дьомін.

"Це любов", - написала Філонова.

Шанувальники оцінили почуття гумору телеведучого та написали багато коментарів.

"Без вас ці фото не були б такі ефектні👏😂", " 😍😍😍😍😍 Слава красавчик! 😍😍😍😍😍", "Красавчик🔥👏", " Повеселили😁", "Фото називається: Кобила (від слова кінь)))) і Слава Дьомін 😂😂😂", "Везе ж людям, вже НР відзначають 😊😉", - написали в мережі.

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