Відомий теле- та радіоведучий Слава Дьомін, який дружить із Тіною Кароль, поділився смішною світлиною із легендарним українським воротарем Андрієм П’ятовим, який є капітаном "Шахтаря"

Як пише Politeka.net, відомий український теле- та радіоведучий Слава Дьомін (справжнє ім’я Віктор Дьомін) засвітився у багатьох популярних проєктах – він був ведучим бекстейджу "Голосу країни", став одним зі ста суддів на шоу "Співають всі", а також має власний проєкт на YouTube – "Слава+".

Окрім цього Дьомін працює на "Радіо Люкс", куди часто приходять відомі українці. Цього разу у студію прийшов легендарний український воротар Андрій П’ятов. У своєму Instagram Дьомін вирішив пожартувати та опублікував кумедну світлину. Він із футболістом вирішили помірятися животами.

" Міряємося 😂 Ох вже ці спортсмени. Навіть живіт не можуть випнути 🤦♂️🤣", - пожартував ведучий.

Шанувальники оцінили почуття гумору Дьоміна.

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