Відомий український теле- та радіоведучий Слава Дьомін, який дружить із Тіною Кароль, протролив свою колегу із "Люкс ФМ"

Як пише Politeka.net, Слава Дьомін, який запам’ятався українцям як ведучий бекстейджу 11 сезону "Голос країни" та як один із ста суддів на популярному талант-шоу "Співають всі", працює на радіо "Люкс ФМ".

У своєму Дьомін часто ділиться з шанувальниками різними подробицями. Цього разу Слава вирішив пожартувати над своєю колегою по роботі – радіоведучою Тетяною Татарченко. Як бачимо, Дьомін їхав по справах та побачив на дорозі вантажний автомобіль, який віз коня.

"Танічка Татарченко, чого ти так рано їдеш на роботу? Тобі ж тільки завтра на ефір", - пожартував Дьомін.

Ведуча "Люкс ФМ" покищо не відреагувала на тролінг Слави Дьоміна.

Зауважимо, що нещодавно Дьомін зізнався, що насправді його звати Віктор, а псевдонім Слава він взяв, коли почав працювати у медіасфері.

Рaніше Politeka писaлa, що Дьомін "окільцював" ревниву Могилевську на очах у Полякової: "Наташа, я хочу тільки тебе".

Нагадаємо, що друг Тіни Кароль Дьомін заінтригував скандальними подробицями популярного шоу: "Дураки...".

A ще Politeka повідомлялa, що ведучий "Голосу країни" Дьомін зізнався, за кого вболіває на "Танцях з зірками" та закликав українців голосувати: "Вона реально варта…".