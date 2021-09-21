Ведучого "Голосу країни" Славу Дьоміна, з яким дуже дружна співачка Тіна Кароль і тому його називають її улюбленцем, розкритикували в мережі

Вже довгий час в Мережі обговорюють скандал між українським подружжям-блогерами Сашею та Ігорем Пустовіт, передає Politeka.net.

У своєму інтерв'ю Маші Єфросиніній Саша звинуватила чоловіка в аб'юзі. Зараз блогери знаходяться на стадії розлучення, в шлюбі у них народилося двоє синів.

Слава Дьомін дав шанс висловитися про ситуацію Ігорю Пустовіту, взявши у нього інтерв'ю.

Про це "улюбленець" Тіни Кароль розповів у своєму Instagram, підкріпивши кадрами з інтерв'ю. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами Дьоміна, він вирішив зробити Жорстке інтерв'ю, в якому нічого не "різалося".

Однак в Мережі Дьоміна розкритикували, звинувативши в непрофесіоналізмі і упередженості.

"Слава + не +, а - -. Мені одному здалося, що ви не зберігали нейтралітет, а максимально намагалися дискредитувати Пустовіта?

Нехай я помилюся, але непрофесійно👎 🏻 👎 🏻 👎 🏻", " потопили Пустовіта, Підлизали Маші і все інтерв'ю були на боці Саші 👏 👏 👏

Ніякої структури, сценарію і контролю того, що відбувалося!", ""Ти вже це говорив»," віддай їй будинок, плати 50 тис". Мені інтерв'ю не сподобалося. Видно, що Ви на боці Саші. Вантажили його за те, що він обзивав Сашу, коли у них був конфлікт, думаю, вона до нього не кращими словами не зверталася...".

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