Известный теле- и радиоведущий Слава Демин, который дружит с Тиной Кароль, поделился смешной фотографией с легендарным украинским вратарем Андреем Пятовым, который являеться капитаном "Шахтера"
Как пишет Politeka.net, известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин (настоящее имя Виктор Демин) засветился в многих популярных проектах – он был ведущим бекстейджа "Голосу країни", стал одним из ста судей на шоу "Співають всі", а также имеет собственный проект на YouTube – "Слава+".
Кроме этого Демин работает на "Радио Люкс", куда часто приходят известные украинцы. На этот раз в студию пришел легендарный украинский вратарь Андрей Пятов. В своем Instagram Демин решил пошутить и опубликовал забавную фотографию. Он с футболистом решили помериться животами.
"Меряемся 😂 Ох уж эти спортсмены. Даже живот не могут выпятить 🤦♂️🤣 ", - пошутил ведущий.
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