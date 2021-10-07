Народна артистка Ніна Матвієнко під час чергового ефіру "Співають всі" висміяла радіоведучого Славу Дьоміна, якому приписують близьку дружбу з Тіною Кароль.

Так, 73-річна Матвієнко, як і Дьомін, взяла участь у вокальному шоу "Співають всі" в якості судді. Пізніше Слава поділився "сторіз" у себе в Instagram кумедним моментом, що потрапив на камери, передає Politeka.net.

Близький "друг" Кароль Дьомін вирішив козирнути знаннями в шоу-бізнесі, висловивши свою думку про майстерність однієї з учасниць.

"Я прийшов сюди за душевністю. Так от, для мене у вашому виступі душевності було нуль", - радіоведучий був категоричний, але тут же опущений на землю народною артисткою.

"Це неправда! Він тому і лисий, що неправду говорить", - заявила Матвієнко.

Дьомін нітрохи не образився, а тільки залишив у підписі до кадрів веселі смайлики "😂".

Зазначимо, прем'єра талант-шоу" Співають всі " відбулася 21 серпня цього року. У кожному ефірі перед журі, а їх ціла сотня, беруть участь по 12 осіб у віці від 14 років. Вони можуть бути як професіоналами, так і любителями, а також представниками різних музичних напрямків. Головне завдання, щоб якомога більше членів "сотні" встали і почали підспівувати.

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