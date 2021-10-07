Народная артистка Нина Матвиенко во время очередного эфира "Співають всі" высмеяла радиоведущего Славу Демина, которому приписывают близкую дружбу с Тиной Кароль.

Так, 73-летняя Матвиенко, как и Демин, приняла участие в вокальном шоу "Співають всі" в качестве судьи. Позднее Слава поделился "сториз" у себя в Инстаграм забавным моментом, попавшим на камеры, передает Politeka.net.

Близкий "друг" Кароль Демин решил козырнуть познаниями в шоу-бизнесе, высказав свое мнение о мастерстве одной из участниц.

"Я пришел сюда за душевностью. Так вот, для меня в вашем выступлении душевности было ноль", - радиоведущий был категоричен, но тут же опущен на землю народной артисткой.

"Это неправда! Он потому и лысый, что неправду говорит", - заявила Матвиенко.

Демин ничуть не обиделся, а только оставил в подписи к кадрам веселые смайлики "😂".

Отметим, премьера талант-шоу "Співають всі" состоялась 21 августа этого года. В каждом эфире перед жюри, а их целая сотня, участвуют по 12 человек в возрасте от 14 лет. Они могут быть как профессионалами, так и любителями, а также представителями различных музыкальных направлений. Главная задача, чтобы как можно больше членов «сотни» встали и начали подпевать.

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