Известный певец Арсен Мирзоян озадачил своим видом на новом фото
Как сообщает Politeka.net, Мирзоян поделился новыми фото на своей странице в Инстаграм.
Арсен Мирзоян является популярным украинским певцом. К артисту пришла популярность еще 10 лет назад, когда он участвовал в проекте "Голос країни" и дошел до финала. Там он и познакомился с певицей Тоней Матвиенко, с которой у них сейчас брак и дочка Нина.
Мирзоян признается, что больше следит за своим физическим состоянием, нежели за внешним видом. В этом ему помогают в частности регулярные пробежки и волейбол.
В новом посте в воскресенье артист поделился кадрами своей утренней пробежки. Нина Матвиенко компанию супругу не составила.
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Мирзоян проложил свой маршрут в центре Киева и на Трухановом острове, пробежал он 10 километров.
На новом фото Мирзоян выглядел абсолютно седым.
"Дай Бог вам здоровья", - написали в комментариях.
Напомним, Тоня Матвиенко поразила видом вблизи, сверкнув изысканным украшением на голове.
Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко показала свои "вкусности" в бикини, впечатлив Мирзояна.
Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, как отдыхает на Хортице.