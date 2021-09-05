Известный певец Арсен Мирзоян озадачил своим видом на новом фото

Как сообщает Politeka.net, Мирзоян поделился новыми фото на своей странице в Инстаграм.

Арсен Мирзоян является популярным украинским певцом. К артисту пришла популярность еще 10 лет назад, когда он участвовал в проекте "Голос країни" и дошел до финала. Там он и познакомился с певицей Тоней Матвиенко, с которой у них сейчас брак и дочка Нина.

Мирзоян признается, что больше следит за своим физическим состоянием, нежели за внешним видом. В этом ему помогают в частности регулярные пробежки и волейбол.

В новом посте в воскресенье артист поделился кадрами своей утренней пробежки. Нина Матвиенко компанию супругу не составила.

Мирзоян проложил свой маршрут в центре Киева и на Трухановом острове, пробежал он 10 километров.

На новом фото Мирзоян выглядел абсолютно седым.

"Дай Бог вам здоровья", - написали в комментариях.

Напомним, Тоня Матвиенко поразила видом вблизи, сверкнув изысканным украшением на голове.

Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко показала свои "вкусности" в бикини, впечатлив Мирзояна.

Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, как отдыхает на Хортице.