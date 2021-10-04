Любопытный фрагмент шоу «Співають всі» с Арсеном Мирзояном, его женой Тоней Матвиенко и ведущим Владимиром Остапчуком слили в Сеть

На официальной страничке проекта в Инстаграм решили подогреть народ, показав кусочек предстоящего выпуска «Співають всі», передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Остапчук "влез" в семейные отношения Мирзояна и Матвиенко, заметив, как певец воодушевленно танцевал во время выступления одной из участниц, перепевшей песню Насти Каменских.

"Сейчас во время песни я заметил, что назревает семейный скандал в семье Мирзояна и Матвиенко, - заявил Остапчук, высмеяв певца перед женой, - Арсен танцевал, а Тоня, знаете, как бывает на свадьбе, мужу: "Коля, сядь! Не позорь жену!"

Арсен тут же стал нелепо оправдываться: "Короче, мне зашло, я поверил... ( в искренность участницы, - ред.)".

Публика оценила юмор, а некоторые успели даже прокомментировать: "О песня хорошая, NK - Попа как у Ким. Любому мужику эта песня зайдет или парню".

Напомним, и у Мирзояна, и у Матвиенко это уже второй брак. Парочка расписалась в 2017-м году, успев обзавестись общим ребенком Ниной (девочку назвали в честь знаменитой бабушки - народной артистки Нины Матвиенко).

Напомним, что Мирзоян удивил видом посреди пустыни.

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