Заслуженный артист Украины, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян впечатлил формой

Как передает Politeka.net, 43-летний Мирзоян прославился благодаря проекту «Х-фактор». Там же он встретил свою любовь, дочку легендарной певицы Нины Матвиенко Тоню. Ради Антонины Мирзоян ушел из семьи и стал строить новую жизнь в украинской столице. У певца есть двое сыновей от первого брака, а также дочка, которую ему родила Матвиенко.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян

Сегодня Мирзоян востребованный артист, который часто выступает на фестивалях, дает концерты для военных, а также выпускает сольные альбомы. Кроме этого, артист старается держать себя в отличной физической форме. Известно, что он часто катается на велосипеде.

На свежем фото полностью седой Мирзоян предстал в футболке, засветив немаленький бицепс.

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«Хорошая погода», - коротко подписал снимок артист.

В комментариях ему оставили несколько комплиментов.

«Размер бицепса впечатляет», «Классный», «Мужчина мечты», «Вам идет седина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Арсен Мирзоян показал, как отдыхает на Хортице с сыном.

Также Politeka сообщала, что седой Арсен Мирзоян очаровал украинцев новым фото: "Дай Бог вам здоровья".

Ранее Politeka рассказывала, что Арсен Мирзоян рассказал, какие песни любят военные: "Иногда и ненормативная лексика".