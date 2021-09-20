Заслуженный артист Украины, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян впечатлил формой
Как передает Politeka.net, 43-летний Мирзоян прославился благодаря проекту «Х-фактор». Там же он встретил свою любовь, дочку легендарной певицы Нины Матвиенко Тоню. Ради Антонины Мирзоян ушел из семьи и стал строить новую жизнь в украинской столице. У певца есть двое сыновей от первого брака, а также дочка, которую ему родила Матвиенко.
Сегодня Мирзоян востребованный артист, который часто выступает на фестивалях, дает концерты для военных, а также выпускает сольные альбомы. Кроме этого, артист старается держать себя в отличной физической форме. Известно, что он часто катается на велосипеде.
На свежем фото полностью седой Мирзоян предстал в футболке, засветив немаленький бицепс.
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«Хорошая погода», - коротко подписал снимок артист.
В комментариях ему оставили несколько комплиментов.
«Размер бицепса впечатляет», «Классный», «Мужчина мечты», «Вам идет седина», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Арсен Мирзоян показал, как отдыхает на Хортице с сыном.
Также Politeka сообщала, что седой Арсен Мирзоян очаровал украинцев новым фото: "Дай Бог вам здоровья".
Ранее Politeka рассказывала, что Арсен Мирзоян рассказал, какие песни любят военные: "Иногда и ненормативная лексика".