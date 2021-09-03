Співак і заслужений артист України Арсен Мірзоян дуже рідко виступає перед військовими з ліричними піснями. Детальніше про свої виступи перед захисниками України він розповів у програмі Сергія Дойка «Особистість» .

Як розповідає артист, одного разу він приїхав до снайперів з новим репертуаром про війну на сході України, зокрема із піснею «Ластівки над містом». Тим не менш, зазначає Мірзоян, самі військові надали перевагу пісні «Вінні Пух».

Тобто, констатує він, коли артист приїжджає виступати у зону АТО, від нього хочуть чути позитивні пісні, аби розважитися і відволіктися від реальності. «Будь-який комбат скаже, що будь-який артист, який приїжджає до військових, – це такий танк, який вивозить їх з поля бою психологічно», - пояснює гість програми.

А відтак, стверджує Мірзоян, співати щось ліричне військовим йому доводиться доволі рідко, адже веселі пісні більш ефективні у цій ситуації. «У нас там трохи інший репертуар. Вони, звісно, просять авторські наші пісні, але зазвичай ми співаємо їм пісні з мого минулого, гумористична рубрика, там іноді і ненормативна лексика... В принципі все те, що треба для бійців», - розповідає артист.

Як повідомляла Politeka, Мірзоян заявив, що продюсери створюють учасникам образ, а потім дивляться, як це спрацює.