Певец и заслуженный артист Украины Арсен Мирзоян очень редко выступает перед военными с лирическими песнями. Подробнее о своих выступлениях перед защитниками Украины он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность» .

Как рассказывает артист, однажды он приехал к снайперам с новым репертуаром о войне на востоке Украины, в частности с песней «Ласточки над городом». Тем не менее, отмечает Мирзоян, сами военные предпочли песню «Винни Пух».

То есть, констатирует он, когда артист приезжает выступать в зону АТО, от него хотят слышать положительные песни, чтобы развлечься и отвлечься от реальности. «Любой комбат скажет, что любой артист, который приезжает к военным — это такой танк, который вывозит их с поля боя психологически», - объясняет гость программы.

Следовательно, утверждает Мирзоян, петь что-то лирическое военным ему приходится довольно редко, ведь веселые песни более эффективны в этой ситуации. «У нас там немного другой репертуар. Они, конечно, просят авторские наши песни, но обычно мы поем им песни из моего прошлого, юмористическая рубрика, там иногда и ненормативная лексика. В принципе все то, что нужно для бойцов», - рассказывает артист.

Как сообщала Politeka, Мирзоян заявил, что продюсеры создают участникам образ, а потом смотрят, как это сработает .