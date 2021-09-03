Певец и заслуженный артист Украины Арсен Мирзоян очень редко выступает перед военными с лирическими песнями. Подробнее о своих выступлениях перед защитниками Украины он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».
Как рассказывает артист, однажды он приехал к снайперам с новым репертуаром о войне на востоке Украины, в частности с песней «Ласточки над городом». Тем не менее, отмечает Мирзоян, сами военные предпочли песню «Винни Пух».
То есть, констатирует он, когда артист приезжает выступать в зону АТО, от него хотят слышать положительные песни, чтобы развлечься и отвлечься от реальности. «Любой комбат скажет, что любой артист, который приезжает к военным — это такой танк, который вывозит их с поля боя психологически», - объясняет гость программы.
Следовательно, утверждает Мирзоян, петь что-то лирическое военным ему приходится довольно редко, ведь веселые песни более эффективны в этой ситуации. «У нас там немного другой репертуар. Они, конечно, просят авторские наши песни, но обычно мы поем им песни из моего прошлого, юмористическая рубрика, там иногда и ненормативная лексика. В принципе все то, что нужно для бойцов», - рассказывает артист.
Как сообщала Politeka, Мирзоян заявил, что продюсеры создают участникам образ, а потом смотрят, как это сработает.
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