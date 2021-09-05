Відомий співак Арсен Мірзоян спантеличив своїм виглядом на новому фото
Як повідомляє Politeka.net, Мірзоян поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram.
Арсен Мірзоян є популярним українським співаком. До артиста прийшла популярність ще 10 років тому, коли він брав участь у проекті "Голос країни" і дійшов до фіналу. Там він і познайомився зі співачкою Тонею Матвієнко, з якою у них зараз шлюб і дочка Ніна.
Мірзоян зізнається, що більше стежить за своїм фізичним станом, ніж за зовнішнім виглядом. У цьому йому допомагають зокрема регулярні пробіжки і волейбол.
У новому пості в неділю артист поділився кадрами своєї ранкової пробіжки. Ніна Матвієнко компанію чоловікові не склала.
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Мірзоян проклав свій маршрут в центрі Києва і на Трухановому острові, Пробіг він 10 кілометрів.
На новому фото Мірзоян виглядав абсолютно сивим.
"Дай Бог вам здоров'я", - написали в коментарях.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко вразила виглядом зблизька, блиснувши вишуканою прикрасою на голові.
Як повідомляла Politeka, Тоня Матвієнко показала свої "смаколики" в бікіні, вразивши Мірзояна.
Також Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав, як відпочиває на Хортиці.