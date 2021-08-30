Співак Арсен Мірзоян, який перебуває в офіційних стосунках з Тонею Матвієнко, показав, як проводить час з сином

Як пише Politeka.net, Мірзоян став популярним після участі в проекті "Х-Фактор" ще в першому сезоні. Артист успішно гастролює по країні і випускає пісні після того. На шоу артист познайомився з Тонею Матвієнко, яка народила йому дочку. Але від першого шлюбу у Арсена залишилися двоє синів.

Артист також веде активно Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. У новій публікації, яку Мірзоян зробив в сторіс, чоловік був, швидше за все, в одних плавках. Поруч стояв син у шортах. Обидва були мокрі, встигнувши скупатися в Дніпрі. Як можна зрозуміти, Арсен відпочиває з сином на острові Хортиця, який знаходиться в Запоріжжі.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже в сторіс немає подібного функціоналу для таких взаємодій.

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