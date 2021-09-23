Заслуженный артист Украины, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян нарвался на критику в сети

Как передает Politeka.net, артист опубликовал фото из стоматологической клиники, отметив, что решил заняться своей улыбкой. На фото певец предстал с распущенными волосами, засветив свою внушительную шевелюру, которая к 43-м годам почти полностью поседела.

«Принимаю #challenge от @ellert_a. Улыбка должна быть красивой!», - подписал фото артист.

В комментариях Мирзояну оставили массу комплиментов, но многие стали критиковать артиста за неухоженный вид. Поклонники даже порекомендовали певцу подстричься.

«Лучше бы подстригся», «Арсен, вам что-то надо сделать с прической и цветом волос) уважаю ваше творчество, но вы ж молодой парень, не спешите стареть!», «Арсен! У вас все на 100%», «Ты хороший и без улыбки)», «Улыбка огонь)», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Мирзоян стал знаменитым после проекта «Х-фактор». Там он познакомился с дочерью певицы Нины Матвиенко Тоней, на которой впоследствии женился.

Напомним, что Мирзоян озадачил украинцев новым кадром: "Дай Бог вам здоровья".

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