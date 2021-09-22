Заслужений артист України, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян похвалився своїми досягненнями в підтримці тіла у формі

43-річний співак полюбився широкій публіці завдяки своїм виступам у програмі «Х-Фактор». Саме завдяки шоу він познайомився зі своєю нинішньою дружиною, донькою легендарної української співачки Ніни Матвієнко Тонею. Заради стосунків з нею Арсен пішов від першої дружини, з якою ростив двох синів. Зараз вони з Тонею щасливі разом, і виховують доньку.

Останнім часом повністю посивілий Мірзоян ретельно стежить за собою і намагається займатися спортом. Зокрема, співак регулярно бігає, звітуючи про це у своєму Instagram. Новий пост на його сторінці не став винятком, пише Politeka.net.

Так, Мірзоян опублікував скріншот, згідно з яким він пробіг 5 км.співак також показав милу знахідку, яка попалася йому під час бігу: він зробив селфі з раритетним авто рожевого кольору.

"Зовсім забув - я ж бігав", - написав у підписі до кадрів Арсен.

Одна з його передплатниць відреагувала на фото співака з машиною.

"Для Барбі", - написала вона.

Нагадаємо, сивий чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян похвалився підкачаною формою.

Як повідомляла Politeka, повністю посивілий чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян сколихнув українців новим фото.

Також Politeka писала, що Мірзоян пояснив, які пісні на виступах воліють військові.