Заслуженный артист Украины, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян похвалился своими достижениями в поддержании тела в форме

43-летний певец полюбился широкой публике благодаря своим выступлениям в программе «Х-Фактор». Именно благодаря шоу он познакомился со своей нынешней супругой, дочкой легендарной украинской певицы Нины Матвиенко Тоней. Ради отношений с ней Арсен ушел от первой жены, с которой растил двоих сыновей. Сейчас они с Тоней счастливы вместе, и воспитывают дочку.

В последнее время полностью поседевший Мирзоян тщательно следит за собой и старается заниматься спортом. В частности, певец регулярно бегает, отчитываясь об этом в своем Инстаграм. Новый пост на его странице не стал исключением, пишет Politeka.net.

Так, Мирзоян опубликовал скриншот, согласно которому он пробежал 5 км. Певец также показал милую находку, которая попалась ему во время бега: он сделал селфи с раритетным авто розового цвета.

«Совсем забыл – я ж бегал», - написал в подписи к кадрам Арсен.

Одна из его подписчиц отреагировала на фото певца с машиной.

«Для Барби», - написала она.

Напомним, седой муж Тони Матвиенко Мирзоян похвастался подкачанной формой.

Как сообщала Politeka, полностью поседевший муж Тони Матвиенко Мирзоян всколыхнул украинцев новым фото.

Также Politeka писала, что Мирзоян пояснил, какие песни на выступлениях предпочитают военные.