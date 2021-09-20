Заслужений артист України, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян вразив формою
Як передає Politeka.net, 43-річний Мірзоян прославився завдяки проекту «Х-фактор». Там же він зустрів свою любов, дочку легендарної співачки Ніни Матвієнко Тоню. Заради Антоніни Мірзоян пішов з сім'ї і став будувати нове життя в українській столиці. У співака є двоє синів від першого шлюбу, а також дочка, яку йому народила Матвієнко.
Сьогодні Мірзоян затребуваний артист, який часто виступає на фестивалях, дає концерти для військових, а також випускає сольні альбоми. Крім цього, артист намагається тримати себе у відмінній фізичній формі. Відомо, що він часто катається на велосипеді.
На свіжому фото повністю сивий Мірзоян постав у футболці, засвітивши немаленький біцепс.
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"Хороша погода", - коротко підписав знімок артист.
У коментарях йому залишили кілька компліментів.
"Розмір біцепса вражає", "класний", «чоловік мрії», "вам пасує сивина", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Арсен Мірзоян показав, як відпочиває на Хортиці з сином.
Також Politeka повідомляла, що сивий Арсен Мірзоян зачарував українців новим фото:"Дай Бог вам здоров'я".
Раніше Politeka розповідала, що Арсен Мірзоян розповів, які пісні люблять військові:"іноді і ненормативна лексика".