Заслужений артист України, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян вразив формою

Як передає Politeka.net, 43-річний Мірзоян прославився завдяки проекту «Х-фактор». Там же він зустрів свою любов, дочку легендарної співачки Ніни Матвієнко Тоню. Заради Антоніни Мірзоян пішов з сім'ї і став будувати нове життя в українській столиці. У співака є двоє синів від першого шлюбу, а також дочка, яку йому народила Матвієнко.

Сьогодні Мірзоян затребуваний артист, який часто виступає на фестивалях, дає концерти для військових, а також випускає сольні альбоми. Крім цього, артист намагається тримати себе у відмінній фізичній формі. Відомо, що він часто катається на велосипеді.

На свіжому фото повністю сивий Мірзоян постав у футболці, засвітивши немаленький біцепс.

"Хороша погода", - коротко підписав знімок артист.

У коментарях йому залишили кілька компліментів.

"Розмір біцепса вражає", "класний", «чоловік мрії», "вам пасує сивина", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Арсен Мірзоян показав, як відпочиває на Хортиці з сином.

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Раніше Politeka розповідала, що Арсен Мірзоян розповів, які пісні люблять військові:"іноді і ненормативна лексика".