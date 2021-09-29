Украинская певица Тоня Матвиенко, которая является дочкой легендарной артистки Нины Матвиенко и женой Арсена Мирзояна, впечатлила видом на обложке глянцевого журнала

Как пишет Politeka.net, 40-летняя Матвиенко засветилась на обложке в эффектном изумрудном платье со шлейфом. Красотка выставила вперед свои стройные ножки, поразив красотой.

«География выступлений велика. В Европе - это Португалия, Польша, Великобритания, Испания, Голландия, Кипр, Италия и др. Из наиболее экзотических стран - выступление в Сингапуре и Ливане. А чаще всего за границей гастролировала по городам Соединенных Штатов и Канаде. Где бы я ни была - это открытие новых горизонтов. С каждой поездки я возвращаюсь, напитанная эмоциями и впечатлениями. Мне везде хорошо, где мой слушатель!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили много приятных слов.

«Шикарная обложка», «Вау», «Чтобы такая всегда ходила!», «Боже Какая красота! Вот у меня вдохновение было», «Боже, какая! Какая сладенькая и шикарная!», «Тонечка, ты прекрасная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Тоня Матвиенко много гастролирует за границей благодаря своему народному репертуару. Также она часто выступает в дуэте со своей звездной матерью.

Напомним, что муж Тони Матвиенко удивил видом посреди пустыни.

Как сообщала Politeka, Тоню Матвиенко в необычном платье заподозрили в интересном положении: "Животик есть...".

Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко отдохнул на Хортице с сыном.