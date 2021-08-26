Відомий співак Арсен Мірзоян, який одружений на Тоні Матвієнко, поділився кадрами зі зйомок нового кліпу

Як передає Politeka.net, Мірзоян прославився після участі в першому сезоні шоу «Х-фактор». З тих пір артист активно гастролює по країні і випускає нові пісні. На шоу він також зустрів свою любов, співачку Тоню Матвієнко, яка народила йому дочку.

На свіжих фото вже повністю сивий Мірзоян постав в дуже мужньому образі. Він був одягнений у подовжену куртку, в руках у нього красувалася гітара. Мірзояна зняли в момент, коли він співав свою нову пісню.

"Трохи фото зі зйомки "Штучні сонця", - підписав пост артист.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Навіть через фото відчувається божевільна енергетика", "Це дуже, дуже потужний трек. Спасибі друг", "Філософсько сильний, крутий кліп)))», "На інше і не сподівалися", "Пісня і кліп неймовірні! Чекаю концерт у Тернополі!",- пишуть користувачі Мережі.

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