Сын известной украинской певицы Нины Матвиенко стал монахом. О его судьбе читайте далее

Артистка в 24 года вышла замуж за художника Петра Гончара, от которого родила троих детей - сыновей Ивана и Андрея, и дочь Антонину. Первый сын в 33 года стал монахом по благословению родителей.

Сейчас Иван - иконописец и реставратор. По его словам, он с братом с шестого класса учился в художественной школе, поэтому соответсвующий талант хорошо развит, пишет gorod.cn.ua.

В монахи постригся в Свято-Успенском Бахчисарайском монастыре в Крыму, где прослужил 12 лет, вплоть до аннексии.

Шесть лет тому он выехал из Крыма, познакомившись с художницей, у которой отец - священник на Крутах под Нежином. Последний взял Ивана диаконом в свою церковь.

После получения Украиной Томоса сын Матвиенко перешел в Православную церковь Украины в Нежине.

По словам Ивана, живет он на съемной квартире, за которую платят его родители. Две комнаты он поделил между собой и отцом Софронием.

Зарплату или любую денежную помощь священники не получают. Как отметил Иван, большинство сами зарабатывают: шьют и даже таксуют.

А Иван пишет иконы и делает иконостас на заказ - так и зарабатывает себе на жизнь. Как отметил сын артистки, ПЦУ - пока бедная церковь, и пожертвований не хватает, чтобы содержать ее.

Много в чем помогает семья Ивана. Вот, например мама делает львиную долю пожертвований в Нежине, а сестра Тоня отдала в пользование "Хонду", которая важна для ведения хозяйства.

Напомним, Нина Матвиенко раскрыла правду о сыне, который ушел в монастырь

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