Теле- и радиоведущий Слава Демин, который дружит с певицей Тиной Кароль, опубликовал смешные фотографии с блогером и судьей шоу "Співають всі" Еленой Филоновой.

Как пишет Politeka.net, ведущий "Радио Люкс" Слава Демин недавно стал одним из ста судей популярного проекта "Співають всі". В своем Instagram радио- и телеведущий (настоящее имя которого Виктор Демин) часто делится фотографиями и видео.

На этот раз Демин опубликовал серию фотографий с еще одним судьей шоу "Співають всі" – блогером Еленой Филоновой. На фотографиях Слава в шутку перекривлял Филонову.

"Я - украшение к любой фотографии 😂 в Новогоднюю ночь все увидите 😉🎅🏼🎄", - написал Демин.

"Это любовь", - написала Филонова.

Поклонники оценили чувство юмора телеведущего и написали много комментариев.

"Без вас эти фото не были бы столь эффектны👏😂", " 😍😍😍😍😍 Слава красавчик! 😍😍😍😍😍 ", "Красавчик🔥👏", " Повеселили😁", "Фото называется:Кобыла (от слова лошадь)))) и Слава Дёмин 😂😂😂", "Везет же людям, уже НГ отмечают 😊😉 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что возмущенная Матвиенко поставила на место "друга" Тины Кароль на Співають всі: "это неправда!".

Напомним, что друг Тины Кароль Демин решил потроллить звезду "Шахтера" Пятова: "Ох уж эти спортсмены".

A еще Politeka сообщала, что новый скандал набирает обороты на шоу "Співають всі": "Переспал с одним из продюсеров".