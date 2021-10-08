Відомий хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма із дружиною Лілією поділився подробицями сімейного життя у рамках інтерв’ю "29 питань".

Як пише Politeka.net, 39-річний хореограф та незмінний суддя популярного шоу "Танці з зірками" Влад Яма вже понад 6 років живе у щасливому шлюбі із дружиною Лілією. Пара виховує спільного сина Леона.

Влад із дружиною – дуже спортивні, вони часто виходять на спільні пробіжки. Під час однієї із таких пробіжок Яма з дружиною відповіли на 29 питань ведучого "Радіо Люкс" Слави Дьоміна. Так, Дьомін запитав, як часто подружжя Ям свариться.

"Ну сьогодні зранку намагалися, але не вийшло", - віджартувався хореограф, однак про причину конфлікту нічого не сказав.

Також Дьомін запитав, на якому році спільного життя у них з Лілією була криза в стосунках.

"Спочатку, перших десь два роки. От тоді, коли розходилися, сходилися… Ну, ти знаєш. У нас була ревність і претензії один до одного. Ну і тому, що я був занадто молодий, але потім це пройшло", - розповів Яма.

"Подумав, що треба ще трохи гульнути", - жартує Лілія.

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