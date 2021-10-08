Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма с женой Лилией поделился подробностями семейной жизни в рамках интервью "29 вопросов".

Как пишет Politeka.net, 39-летний хореограф и бессменный судья популярного шоу "Танці з зірками" Влад Яма уже более 6 лет живет в счастливом браке с женой Лилией. Пара воспитывает общего сына Леона.

Влад с женой – очень спортивные, они часто выходят на совместные пробежки. Во время одной из таких пробежек Яма с женой ответили на 29 вопросов ведущего "Радио Люкс" Славы Демина. Так, Демин спросил, как часто супруги Ям ссорятся.

"Ну сегодня утром пытались, но не получилось", - отшутился хореограф, однако о причине конфликта ничего не сказал.

Также Демин спросил, на каком году совместной жизни у них с Лилией был кризис в отношениях.

"Сначала, первые года два. Вот тогда, когда расходились, сходились... Ну, ты знаешь. У нас была ревность и претензии друг к другу. Ну и потому, что я был слишком молод, но потом это прошло", - рассказал Яма.

"Подумал, что надо еще немного гульнуть", - шутит Лилия.

Ранее Politeka писала, что эффектная жена Влада Ямы "утихомирила" его в гостях у Гриши Решетника: "почти холостяк, ага...".

Напомним, что бывший муж Билык, партнер Никитюк и другие горячие хореографы Украины: "Прямо слюни потекли".

A еще Politeka сообщала, что Яма с зеленой лысиной, Кароль-Мальвина и живой Чапкис: "Танцы со звездами" показали самые яркие кадры за 15 лет.