Популярне і рейтингове шоу "Танці з зірками" святкує своє 15-річчя - в мережі показали найяскравіші моменти і образи з головного паркету країни

Як повідомляє Politeka.net, улюбленому шоу українців "Танці з зірками" цього року виповнилося 15 років. На сторінці проекту в Instagram опублікували яскраве відео, в якому зібрані всі самі незвичайні і пам'ятні моменти танцювального шоу.

Так, на кадрах можна побачити ще молоденьких ведучих шоу – Тіну Кароль в образі Мальвіни з блакитним волоссям і Юрія Горбунова, який 15 років поспіль веде проект. Також у відео є покійний нині великий хореограф Григорій Чапкіс, який помер цього року. Крім того, в ролику показали один з найяскравіших танців тоді учасника, а тепер судді шоу Влада Ями в образі з фільму "Маска", коли він танцював із зеленою лисиною і обличчям.

"Рівно 15 років тому в Україні стартувало шоу "Танці з зірками". Вперше в 2006 році відбулася прем'єра грандіозного танцювального шоу! А ти пам'ятаєш перші ефіри? Поділися спогадами в коментарях", - йдеться в підписі до відео.

Українці тут же почали коментувати відео, ділячись своїми враженнями: "Було круто, коли останній ефір був гала-концертом і можна було знову побачити всі пари", "Шоу зжило себе вже давно", "Пам'ятаю. Голосувала в найпершому сезоні за Надію Мейхер", "Була маленькою і дивилася всі випуски з батьками", "У тому далекому 2006 це було яскраве шоу. Зараз шоу інтриг, хто з ким і які у кого сімейні трагедії", "Пам'ятаю в дитинстві вболівала за пару Зеленського", "Моя думка – цю передачу потрібно було вчасно закрити. Останні сезони висмоктані з пальця, з повторенням одного і того ж по десятому колу".

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