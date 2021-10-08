У мережі показали добірку найгарячіших українських хореографів, в яку потрапили і Влад Яма, і Женя Кот, і Дмитро Дікусар, і Макс Єжов, і багато інших.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували добірку фотографій найгарячіших українських хореографів. Більшість з цих хлопців знайомі українцям за проектом "Танців з зірками" – деякі сидять в журі, а інші виступали, як учасники шоу.

Так, серед тих, хто потрапив у добірку, можна побачити фото суддів "Танців з зірками" Влада Яму і Макса Чмерковського. А також минулих і нинішніх учасників, і навіть переможців – партнера Лесі Нікітюк Макса Єжова, колишнього чоловіка Ірини Білик Дмитра Дікусара, суддю "Україна має талант" Євгена Кота та інших.

У підписі до фотографій українцям запропонували вибрати фаворитів, так що в коментарях почалася жвава дискусія: "Максим Чмерковський, Діма Дікусар", "Женя Кот та Олександр Лещенко", "Кот і Прохоров", "Дікусар", "Леонов вогонь", "Прямо слюні потекли. Красунчики", "Дикусар красава", "Олександр Лещенко, Женя Кот, Дмитро Жук", "Леонов і Прохоров", "Єжов", "Андрій Дикий".

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Як повідомляла Politeka, Макс Чмерковський рвонув з України відразу після ефіру "Танців з зірками": "Майже вдома...".

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