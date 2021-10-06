Дружина судді "Танців з зірками" Влада Ями показала інтригуючі кадри зі зйомок пост-шоу "Як вийти заміж".

Знаменитий хореограф в Instagram показує кадри з особистого життя не так часто, як його дружина. Лілія Яма говорить про свої будні з чоловіком досить часто, також показуючи кадри з різних заходів.

Цього разу пара прийшла в якості запрошених гостей на зйомку одного з ефірів " як вийти заміж?"- пост-шоу "Холостяка"і "Холостячки". Спочатку Лілія показала, як телеведучий Григорій Решетник готується до випуску, а потім вже і показала себе з чоловіком.

Сидячи поруч один з одним, пара встигла перекинутися парою слів і пожартувати один над одним:

"Які у нас сьогодні красиві експерти. Дві хвилинки і ми починаємо. Який красень, зоряний час!"- каже Лілія.

"Майже холостяк", - помітив хореограф і засміявся у відповідь.

"Майже! Майже холостяк, ага", - не залишилася в боргу його дружина.

Дружина відомого українського хореографа зняла сторіс, поки їхала в авто з чоловіком і сином.

"Нікуди не пропала. Все на місці. Просто досить насичені дні. Тільки що якраз був дуже важливий кастинг, сподіваюся на позитивну відповідь", - сказала вона.

"Так, ми ходимо на кастинги, а що, що, що такого?» - додав Влад Яма.

Також Лілія зізналася, що вони тепер трохи спізнюються на наступну зйомку.

"Дехто дуже не любить спізнюватися", - зізналася дружина судді"Танців з зірками".

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