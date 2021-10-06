Жена судьи "Танців з зірками" Влада Ямы показала интригующие кадры со съемок пост-шоу "Как выйти замуж".

Знаменитый хореограф в Инстаграм показывает кадры из личной жизни не так часто, как его супруга. Лилия Яма говорит о своих буднях с мужем довольно часто, также показывая кадры с разных мероприятий.

В этот раз пара пришла в качестве приглашенных гостей на съемку одного из эфиров "Как выйти замуж?" - пост-шоу "Холостяка" и "Холостячки". Сначала Лилия показала, как телеведущий Григорий Решетник готовится к выпуску, а потом уже и показала себя с мужем.

Сидя рядом друг с другом, пара успела перекинуться парой слов и подшутить друг над другом:

"Какие у нас сегодня красивые эксперты. Две минутки и мы начинаем. Какой красавец, звездный час!" - говорит Лилия.

"Почти холостяк", - подметил хореограф и засмеялся в ответ.

"Почти! Почти холостяк, ага", - не осталась в долгу его супруга.

Супруга известного украинского хореографа сняла сторис, пока ехала в авто с мужем и сыном.

«Никуда не пропала. Все на месте. Просто достаточно насыщенные дни. Только что как раз был очень важный кастинг, надеюсь на положительный ответ», - сказала она.

«Да, мы ходим на кастинги, а что, что, что такого?» - добавил Влад Яма.

Также Лилия призналась, что они теперь немного опаздывают на следующую съемку.

«Кое-кто очень не любит опаздывать», - призналась жена судьи "Танців з зірками".

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