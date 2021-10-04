Знаменитый украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал себя в новом образе

Известный хореограф много лет ходит с лысой головой, пишет Politeka.net. Трудно представить Влада Яму с волосами, хотя он неоднократно показывал свои фото до популярности, где красуется со светлой шевелюрой.

Однако в этот раз артист превзошел все ожидания, став брюнетом. Хореографу подобрали дерзкий образ с черными волосами, стильными очками и плащем в стиле главного героя "Матрицы". Артист также показал рядом с собой свою коллегу Екатерину Кухар в образе Круэллы: "Вау!", - сказала она.

Стоит отметить, что кадры были сняты в рамках шоу «Танці з зірками», эфир которого был посвящен фильмам.

Однажды Влад Яма рассказал, почему решил бриться налысо. Как оказалось, он решил сменить имидж. Однако после смены прически артист больше не выступал в турнирах, ведь так не принято.

"Я понимал, что для бального танцора это очень нетипично. Тогда я не знал ни одного известного танцора с лысой головой. Они все имели пышные шевелюры. Но когда я в конце концов решился, то это стало моей "фишкой", позволило мне выделиться среди других, стало моей особенностью. Это было еще во время первого сезона "Танців з зірками"", - рассказал Яма.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" не сдержал чувств перед эффектной женой

А еще Politeka писала, что Влад Яма с густой бородой и бокалом в руке поразил новым образом

Также Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" в обнимку с женой ошеломил признанием