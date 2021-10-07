Український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма показав себе на зйомках в незвичайному місці, де йому довелося приміряти каску.

Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Яма показала кадри з недавніх зйомок, які проходили в незвичайному місці.

Так, судячи з кадрів Яма знявся в новому ролику з молодими блогерами. Для цього їм довелося опуститися в глибокий котлован. Судячи з екскаваторів, які видно на деяких фото, справа відбувалася на якомусь будівництві.

На знімках яма позував у картатій сорочці, а решта – в робочих костюмах. Для одного фото танцюрист приміряв каску.

"Запилили найпотужніший ролик для YouTube в -ямі -", - підписав кадри Влад.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Красунчик!!! Запоріжжя тебе любить", "вогонь які ви Класні", "як зворушливо ви неперевершений, клас", "яма в ямі, відчуваю буде вогонь. Чекаємо", "що за досвід?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Яма із зеленою лисиною, Кароль-Мальвіна і живий Чапкіс: "Танці з зірками" показали найяскравіші кадри за 15 років.

Як повідомляла Politeka, ефектна дружина Влада Ями" втихомирила " його в гостях Гриші Решетника.

Також Politeka писала, що суддя "Танців з зірками" Влад Яма зізнався, куди він раптово зник разом з дружиною.