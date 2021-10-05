Жена судьи "Танців з зірками" Влада Ямы обратилась к украинцам после того, как некоторое время не появлялась в Сети, и рассказала, что происходит.
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Лилианы Ямы в Инстаграм.
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«Никуда не пропала. Все на месте. Просто достаточно насыщенные дни. Только что как раз был очень важный кастинг, надеюсь на положительный ответ», - сказала она.
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«Да, мы ходим на кастинги, а что, что, что такого?» - добавил Влад Яма.
Также Лилия призналась, что они теперь немного опаздывают на следующую съемку.
«Кое-кто очень не любит опаздывать», - призналась жена судьи "Танців з зірками".
Напомним, Влад и Лилиана оформили брак в 2014 году через 7 лет отношений. Через год у возлюбленных родился сын, которого они назвали Леоном.
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