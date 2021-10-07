Украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал себя на съемках в необычном месте, где ему пришлось примерять каску.

Как пишет Politeka.net, танцор поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Яма показала кадры с недавних съемок, которые проходили в необычном месте.

Так, судя по кадрам Яма снялся в новом ролике с молодыми блогерами. Для этого им пришлось опуститься в глубокий котлован. Судя по экскаваторам, которые видны на некоторых фото, дело происходило на какой-то стройке.

На снимках Яма позировал в клетчатой рубашке, а остальные – в рабочих костюмах. Для одного фото танцор примерил каску.

«Запилили мощнейший ролик для YouTube в – ЯМЕ –«, - подписал кадры Влад.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Красавчик!!! Запорожье тебя любит», «Огонь «Какие вы классные», «Как трогательно вы непревзойденный, класс», «Яма в яме, чувствую будет огонь. Ждем», «Что за опыт?», - пишут люди.

Напомним, Яма с зеленой лысиной, Кароль-Мальвина и живой Чапкис: "Танці з зірками" показали самые яркие кадры за 15 лет.

Как сообщала Politeka, эффектная жена Влада Ямы "усмирила" его в гостях Гриши Решетника.

Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Влад Яма признался, куда он внезапно пропал вместе с женой.