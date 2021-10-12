Капитан звездной сотни судей на шоу "Співають всі" Наталья Могилевская рассказала о случае, когда продюсер Игорь Кондратюк отказался взять известную сейчас певицу Тину Кароль в "Шанс".

Как пишет Politeka.net, на телеканале "Украина" вышел седьмой выпуск популярного шоу "Співають всі", суперфинал которого состоится уже 16 октября. Победитель проекта получит полмиллиона гривен.

В крайнем выпуске проекта появилась яркая Оксана Никитина, которая зажгла с песней "Пошлю его на...". Однако 75 набранных баллов не позволили девушке пройти в финал.

Капитан звездной сотни Наталья Могилевская сказала, что видит в девушке желание идти вперед, показать себя, но согласна с тем, что она еще недостаточно "встала на ноги" для таких композиций.

"Мой совет вам – иногда надо сжечь все! И вернуться, как феникс-сделать то, чем ты будешь гордиться и наслаждаться", – сказала певица.

Также Могилевская вспомнила историю о молодой Тине Кароль, которой трижды отказывали в участии в шоу "Шанс", а сейчас она легендарная украинская певица.

"А вы знали, что Тину Кароль Игорь Кондратюк трижды не взял...Она хотела к нам с Кузьмой в "Шанс". А ему что сказал этот Серега..., - обратилась Могилевская к приглашенному судьи шоу Дмитрию Монатику.

Напомним, что популярный ныне певец Дмитрий Монатик когда-то решил попробовать свои силы на шоу "Х-Фактор", однако тогда рэпер Серега, который был судьей на проекте, сказал, что Монатик не будет иметь успеха в музыке.

"Я уверен, что сиять ты не будешь", - сказал тогда рэпер и очень ошибся.

Ранее Politeka писала, что вернувшийся на сцену подопечный Кузьмы получил "пощечину" на шоу "Співають всі": "Валерия намного сильнее".

Напомним, что 13-летний одессит и жена известного композитора всколыхнули Украину на "Співають всі": "Невероятные голоса".

A еще Politeka сообщала, что Могилевская в обнимку с Монатиком заинтриговала украинцев эфиром "Співають всі" : "Королева и Король".