Відома співачка, продюсер, і головна суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська дала жару на сцені.

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є популярним українським продюсером і співачкою. Артистка нещодавно оголосила про те, що вона стала однією з суддів нового шоу "Співають всі".

Так, цього разу Наталія Могилевська поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка танцює під пісню відомої артистки Брітні Спірс в різних нарядах. Варто відзначити, що Могилевська "запалила" на сцені шоу "Співають всі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хто що робите сьогодні о 21: 00?" —, запитала у шанувальників співачка.

Фанати залишили безліч приємних коментарів для співачки: "Яка ви тут прикольна", "Кожен бачить світ по-своєму, і я бачу тебе в ньому", "Класна", "Буду дивитися!".

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