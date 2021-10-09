Известная певица, продюсер, и главная судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская дала жару на сцене.

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является популярным украинским продюсером и певицей. Артистка недавно объявила о том, что она стала одной из судей нового шоу "Співають всі".

Так, на этот раз Наталья Могилевская поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица танцует под песню известной артистки Бритни Спирс в разных нарядах. Стоит отметить, что Могилевская "зажгла" на сцене шоу "Співають всі" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Кто что делаете сегодня в 21:00?", — спросила у поклонников певица.

Фанаты оставили множество приятных комментариев для певицы: "Какая Вы тут прикольная", "Каждый видит мир по-своему, и я вижу тебя в нем", "Классная", "Буду смотреть!".

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