Популярная украинская певица и главная судья шоу «Співають всі» Наталья Могилевская предложила украинцам повторить опыт отказа от социальных сетей, однако на этот раз – добровольно.

Накануне по всему миру наблюдались сбои в работе крупнейших социальных сетей, из-за которых миллионы пользователей во всех странах не могли получить доступ к своим страничкам. Как пишет Politeka.net, Могилевская поделилась своим мнением о случившемся в Инстаграм.

Так, певица отметила, что время, которое люди тратят на соцсети, можно провести с пользой для себя. В связи с этим она предложила попробовать добровольно отказаться от сидения в интернете.

«Повторим вчера? 6 часов. Предлагаю сегодня уйти в информационный локдаун добровольно, хотя бы на 6 часов. Подумать о своей жизни и приоритетах, почитать бумажную книгу, не о бизнесе, а о любви. Насладиться осенним вечером под тёплым пледом с чашкой горячего чая. И лечь спать не в те же сутки, в которые планируете проснуться», - написала Могилевская.

Этот пост она сопроводила снимком, на котором сидит в машине и просматривает свой Инстаграм в смартфоне.

Напомним, судья "Співають всі" Могилевская обескуражила странным макияжем.

Как сообщала Politeka, Могилевская изумила видом в юбке со смелым разрезом.

Также Politeka писала, что Могилевская спросила Дзидзьо о псевдониме и получила неожиданный ответ.