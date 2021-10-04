Певица Наталья Могилевская, судья "Співають всі" показала эффектный образ для выхода в магазин

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская стала популярной певицей в Украине. Звезда активно занимается карьерой, а также продюсирует молодые таланты. Не забывает звезда и о социальных сетях, в которых активно ведет блоги, радуя украинских фанатов.

На новом видео Наталья показалась в эффектной юбке с разрезом а также стильном пиджаке, который был украшен бусами. Могилевская надела очки, после чего пошла по коридору.

"О, да. Ну в таком костюме я конечно вообще. Мне вот это кто-то звонит: "Але, здравствуйте, да, я не могу с вами говорить, я слишком ответственный, чтобы говорить", - прозвучало в видео чужим голосом.

"Это я собралась выйти за хлебом", - написала Наталья.

"Куда бы вы надели такой наряд?", - подписала пост Могилевская.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Богиня", "Озвучка огонь", "вау, я первая", "Наталья Алексеевна. Ждем мвас в Николаеве. Как я говорю - увидеть Наташу и умереть. Жду, пойду на концерт обязательно. Люблю", "А платье шикарное".

Напомним, Могилевская спросила Дзидзьо о псевдониме и получила неожиданный ответ

А еще Politeka сообщала, что Могилевская ошеломила видом, прикрыв самое интересное кусками ткани

Также Politeka писала, что похудевшую судью "Співають всі" Могилевскую в платье в горошек засыпали комплиментами



