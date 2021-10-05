Известная украинская певица, главная судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская рассказала о своей большой радости.
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу 46-летней артистки в Инстаграм.
«Нереально счастлива! Шоу «Співають всі!» уже четвертую неделю самая просматриваемая программа субботы. Мы первые, мы номер один. Это успех! 💥 Принимаю поздравления лайками», - говорится в сообщении.
Фолловеры бурно отреагировали на такое заявление Могилевской.
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«Как же вам идёт счастье!!! ❤ 😍Чем старше, тем красивее», «Нереально красивая», «Наташа, вы потрясающий наставник и лидер этой программы, я прям восхищаюсь вами искренне», «Наташа, вы лучшая❤», «Поздравляю», «умница, красавица и трудяга», - пишут в комментариях.
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