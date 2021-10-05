Известная украинская певица, главная судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская рассказала о своей большой радости.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу 46-летней артистки в Инстаграм.

«Нереально счастлива! Шоу «Співають всі!» уже четвертую неделю самая просматриваемая программа субботы. Мы первые, мы номер один. Это успех! 💥 Принимаю поздравления лайками», - говорится в сообщении.

Фолловеры бурно отреагировали на такое заявление Могилевской.

«Как же вам идёт счастье!!! ❤ 😍Чем старше, тем красивее», «Нереально красивая», «Наташа, вы потрясающий наставник и лидер этой программы, я прям восхищаюсь вами искренне», «Наташа, вы лучшая❤», «Поздравляю», «умница, красавица и трудяга», - пишут в комментариях.

При этом некотрые обратили внимание на макияж Натальи Могилевской: "Что значат точки под глазами? Сперва были у Тарабаровой, теперь у Вас?"

Напомним, Могилевская спросила Дзидзьо о псевдониме и получила неожиданный ответ

А еще Politeka сообщала, Наталья Могилевская изумила видом в юбке со смелым разрезом: появились кадры.

Также Politeka писала, что похудевшую судью "Співають всі" Могилевскую в платье в горошек засыпали комплиментами