Украинская певица Наталья Могилевская, которая стала главной судьей шоу «Співають всі», не смогла сдержать эмоций и расплакалась во время очередных съемок.
Как пишет Politeka.net, на официальном аккаунте проекта появился отрывок с предстоящего эфира шоу. На видео заплаканную Могилевскую пыталась успокоить легендарная певица Нина Матвиенко. Женщина подошла к Наталье и нежно к ней обратилась.
«Какая же ты у нас. Киса, ты моя. У тебя столько чувств, Господи, ты мой», - взялась утешать артистку Нина Матвиенко.
Могилевская что-то неразборчиво ответила и поцеловала руку Матвиенко.
«Невероятно трогательный момент на мегашоу «Співають всі». Кто довел лидера звездной сотни Наталью Могилевскую @nataliya_mogilevskaya до слез?», - подписали эпизод авторы аккаунта.
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В комментариях зрители поддержали эмоциональную артистку отзывами и комплиментами.
«Как трогательно», «Обязательно буду смотреть», «Как мило», - пишут люди.
Напомним, что Могилевская впечатлила видом в юбке с эффектным разрезом: "Увидеть Наташу и умереть".
Как сообщала Politeka, Могилевская рассказала, как наслаждаться жизнью, не отвлекаясь на лишнее: "Предлагаю...".
Также Politeka писала, что Могилевская озадачила необычным макияжем: "Сперва были у Тарабаровой…".