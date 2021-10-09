Украинская певица Наталья Могилевская, которая стала главной судьей шоу «Співають всі», не смогла сдержать эмоций и расплакалась во время очередных съемок.

Как пишет Politeka.net, на официальном аккаунте проекта появился отрывок с предстоящего эфира шоу. На видео заплаканную Могилевскую пыталась успокоить легендарная певица Нина Матвиенко. Женщина подошла к Наталье и нежно к ней обратилась.

«Какая же ты у нас. Киса, ты моя. У тебя столько чувств, Господи, ты мой», - взялась утешать артистку Нина Матвиенко.

Могилевская что-то неразборчиво ответила и поцеловала руку Матвиенко.

«Невероятно трогательный момент на мегашоу «Співають всі». Кто довел лидера звездной сотни Наталью Могилевскую @nataliya_mogilevskaya до слез?», - подписали эпизод авторы аккаунта.

В комментариях зрители поддержали эмоциональную артистку отзывами и комплиментами.

«Как трогательно», «Обязательно буду смотреть», «Как мило», - пишут люди.

Напомним, что Могилевская впечатлила видом в юбке с эффектным разрезом: "Увидеть Наташу и умереть".

Как сообщала Politeka, Могилевская рассказала, как наслаждаться жизнью, не отвлекаясь на лишнее: "Предлагаю...".

Также Politeka писала, что Могилевская озадачила необычным макияжем: "Сперва были у Тарабаровой…".