Популярна українська співачка і головна суддя шоу "Співають всі" Наталя Могилевська запропонувала українцям повторити досвід відмови від соціальних мереж, проте цього разу – добровільно.
Напередодні по всьому світу спостерігалися збої в роботі найбільших соціальних мереж, через які мільйони користувачів у всіх країнах не могли отримати доступ до своїх сторінок. Як пише Politeka.net, Могилевська поділилася своєю думкою про те, що трапилося в Instagram.
Так, співачка зазначила, що час, який люди витрачають на соцмережі, можна провести з користю для себе. У зв'язку з цим вона запропонувала спробувати добровільно відмовитися від сидіння в Інтернеті.
"Повторимо вчора? 6 годин. Пропоную сьогодні піти в інформаційний локдаун добровільно, хоча б на 6 годин. Подумати про своє життя і пріоритети, почитати паперову книгу, не про бізнес, а про любов. Насолодитися осіннім вечором під теплим пледом з чашкою гарячого чаю. І лягти спати не в ту ж добу, в які плануєте прокинутися", - написала Могилевська.
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Цей пост вона супроводила знімком, на якому сидить в машині і переглядає свій Instagram в смартфоні.
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