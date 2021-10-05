Відома українська співачка, головна суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська розповіла про свою велику радість.
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку 46-річної артистки в Instagram.
"Нереально щаслива! Шоу "Співають всі!" вже четвертий тиждень найбільш переглядається програма суботи. Ми перші, ми номер один. Це успіх! Приним приймаю привітання лайками", - йдеться в повідомленні.
Фолловери бурхливо відреагували на таку заяву Могилевської.
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"Як же вам йде щастя!!! ❤ 😍Чим старше, тим красивіше", "Нереально красива", "Наташа, ви приголомшливий наставник і лідер цієї програми, я прям захоплююся вами щиро", "Наташа, ви найкраща❤", "вітаю", "розумниця, красуня і трудяга", - пишуть в коментарях.
При цьому деякі користувачі мережі звернули увагу на макіяж Наталії Могилевської: "Що означають точки під очима? Спершу були у Тарабарової, тепер у Вас?"
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