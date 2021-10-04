Співачка Наталія Могилевська, суддя "Співають всі" показала ефектний образ для виходу в магазин
Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська стала популярною співачкою в Україні. Зірка активно займається кар'єрою, а також продюсує молоді таланти. Не забуває зірка і про соціальні мережі, в яких активно веде блоги, радуючи українських фанатів.
На новому відео Наталя здалася в ефектній спідниці з розрізом а також стильному піджаку, який був прикрашений намистом. Могилевська одягла окуляри, після чого пішла по коридору.
"О, так. Ну в такому костюмі я звичайно взагалі. Мені Ось це хтось дзвонить:" Але, Здрастуйте, так, я не можу з вами говорити, я занадто відповідальний, щоб говорити", - прозвучало у відео чужим голосом.
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"Це я зібралася вийти за хлібом", - написала Наталя.
"Куди б ви наділи таке вбрання?",- підписала пост Могилевська.
Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:
"Богиня", "Озвучка вогонь", "вау, я перша", " Наталія Олексіївна. Чекаємо мвас в Миколаєві. Як я кажу-побачити Наташу і померти. Чекаю, піду на концерт обов'язково. Люблю","а плаття шикарне".
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