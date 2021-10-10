Шоу "Співають всі" ось уже сім тижнів поспіль приковує глядачів до екранів телевізорів. Зовсім скоро фінал, в якому битимуться найталановитіші українці.

9 жовтня відгримів сьомий випуск "Співають всі", і бій був яскравим. За підсумком, відразу у фінал пробився 13-річний Єгор Уманець з Одеси, який набрав 99 балів. Народившись в сім'ї медиків, хлопчик, однак, рано зрозумів, що не хоче йти по стопах батьків. Він вже написав 10 пісень і мріє скоро випустити альбом. Школяр виконав хіт Creep групи Radiohead і підняв майже всю сотню суддів.

Крім того, у фінал потрапила співачка ODARA, Дар'я Ковтун, яка отримала 97 балів. За місце в головній битві їй довелося поборотися з киянином Василем Логаєм (60 балів) у співочій дуелі. 30-річна ODARA є дружиною відомого композитора Євгена Хмари. Дівчина виконала пісню Максима Фадєєва "Чи стану я щасливіше", розтопивши серця "сотні".

Користувачі з ентузіазмом обговорюють сьомий випуск "Співають всі" і його фіналістів:

"Заслужених два фіналісти. Молодці"

"Єгор просто🔥 🔥 🔥 💔"

"Обидва фіналісти Класні! Зовсім різні! Але! Все таки хлопчина 🔥крутіше і голос, і манера і зовнішній вигляд. Прям з іншої планети🌍 🌔"

"Шкода, що наступного тижня фінал, мені це шоу так зайшло"

"ODARA👏 👏 👏її голос це щось неймовірне 😍 раніше не чула її вокалу! Але сьогодні почула і запам'ятаю назавжди! Він у неї особливо красивий👏"

"Неймовірні голоси🔥 👏"

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