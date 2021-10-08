Известная певица Анастасия Приходько, которая стала судьей шоу «Співають всі», получила внезапное предложение о смене гражданства.
Соответствующее предложение прозвучало в одном из последних выпусков талант-шоу.
Шломо Низин, который приехал на проект из Израиля, растопил сердца зрителей и судей своим исполнением романтической песни Фрэнка Синатры "I Love You Baby".
Когда парень пел, судьи даже не смогли усидеть на местах и начали танцевать. При этом Приходько пригласил на танец блогер Олег Машуковский, с которым совсем недавно они публично бурно выясняли отношения.
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"Ты молодец! Покорил, покорил Анастасию", - заявила Приходько.
При этом Машуковский удивил ответом.
"Я еврей. Израильское гражданство не хочешь?" – сказал он.
"А как?" – уточнила Приходько.
"Я еще не женат", - ответил он, рассмешив певицу.
Как известно, Анастасия Приходько замужем и воспитывает троих детей, 10-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Гордея, также недавно у неё родился еще один сын - Лука.
Старшую дочь певица родила от абхазского бизнесмена - Нури Кухилавы. Пара рассталась в 2013 году.
А два года назад Анастасия обвенчалась с частным предпринимателем Александром.
Напомним, судья "Співають всі" Приходько сразила образом, как у Анджелины Джоли.
Как сообщала Politeka, конфликт Приходько на "Співають всі" получил неожиданную развязку
Также Politeka писала, что судья "Співають всі" после скандалов с Приходько и Могилевской "наехал" на Пономарева.