Вот так поворот

Известная певица Анастасия Приходько, которая стала судьей шоу «Співають всі», получила внезапное предложение о смене гражданства.

Соответствующее предложение прозвучало в одном из последних выпусков талант-шоу.

Шломо Низин, который приехал на проект из Израиля, растопил сердца зрителей и судей своим исполнением романтической песни Фрэнка Синатры "I Love You Baby".

Когда парень пел, судьи даже не смогли усидеть на местах и начали танцевать. При этом Приходько пригласил на танец блогер Олег Машуковский, с которым совсем недавно они публично бурно выясняли отношения.

"Ты молодец! Покорил, покорил Анастасию", - заявила Приходько.

При этом Машуковский удивил ответом.

"Я еврей. Израильское гражданство не хочешь?" – сказал он.

"А как?" – уточнила Приходько.

"Я еще не женат", - ответил он, рассмешив певицу.

Как известно, Анастасия Приходько замужем и воспитывает троих детей, 10-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Гордея, также недавно у неё родился еще один сын - Лука.

Старшую дочь певица родила от абхазского бизнесмена - Нури Кухилавы. Пара рассталась в 2013 году.

А два года назад Анастасия обвенчалась с частным предпринимателем Александром.

Напомним, судья "Співають всі" Приходько сразила образом, как у Анджелины Джоли.

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