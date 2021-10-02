Известная украинская певица и скандальная судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько появилась на публике в образе актрисы Анджелины Джоли

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на межународном конкурсе Евровидение в 2009-ом году.

Так, на этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анастасия Приходько засветилась в необычном для себя образе. На шоу "Співають всі" она появилась в кожаном черном костюме и с огромными рогами. Таким образом, она копирует наряд Анджелины Джоли в фильме "Малифисента".

"Сегодня будет интересный эфир…", — заинтриговала Анастасия Приходько.

Поклонники оставили множество комплиментов для артистки: "Вам очень идет этот образ", "Малифисента отдыхает", "Как всегда неповторимая", "Шикарный образ, вам идет".

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