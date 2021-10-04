Известная певица Анастасия Приходько и блогер Олег Машуковский эмоционально помирились в эфире шоу «Співають всі».

Как известно, непростые отношения Приходько и Машуковского, которые стали судьями песенного проекта «Співають всі», изначально привлекали внимание зрителей. Певица и блогер неоднократно ссорились и устраивали публичные разборки, однако в последнее время их отношения явно стали лучше.

Окончательное примирение знаменитостей можно было наблюдать в недавнем эпизоде шоу. Им помогло выступление одного из участников шоу – Владислава Мелентьева. Молодой парень пел настолько чувственно, что впечатлил судей и смог пройти в финал проекта.

После выступления ведущий поговорил с исполнителем.

«А скажите, пожалуйста, ваши впечатления, что вы расчувствовали Машуковского, Приходько. Потому что они были в конфликте, а там они обнимались и плакали», - обратился ведущий к молодому артисту.

«Ну, наверное, потому что музыка сближает», - заметил певец.

Затем зрителям показали кадры объятий Машуковского и Приходько после номера Мелентьева.

«Я с Луганска, он с Донецка. Я представляю, что ему пришлось пережить», - заплаканным голосом прокомментировал выступление певца блогер.

«Мое солнце, да я представляю», - ответила Машуковскому Приходько. Певица пыталась успокоить блогера, хотя и сама, казалось, была на грани слез.

Напомним, судья "Співають всі" Приходько сразила образом, как у Анджелины Джоли.

Как сообщала Politeka, скандал Приходько с Машуковским на "Співають всі" получил неожиданную развязку.

Также Politeka писала, что судья "Співають всі" после скандалов с Приходько и Могилевской "наехал" на Пономарева.