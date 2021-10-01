Известная певица и судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько устроила зажигательные танцы с молодым блогером

Не так давно Анастасия высказалась по поводу ситуации с блогером, подметив, что они с ним познакомились на съёмках "Співають всі" в июне. Тогда молодой человек ей очень не понравился тем, что очевидные вещи выдавал за "знание секретов вселенной".

На шоу артистка не раз ссорилась с блогером и устраивала публичные разборки, однако со временем их отношения наладились, и они даже подшучивают друг на другом. Сейчас в сети появилось видео из недавних съемок.

В кадре коллеги уже не стеснялись и вовсю танцевали друг с другом, не питая никакой неприязни.

"Все, мир?" - пишут в сети фанаты.

Пословам Приходько, ранее ее настораживало то, насколько блогер шумный, однако на шоу она узнала его с другой стороны.

"Меня всегда такие люди настораживали тем, что они либо глупые, либо играют. И ни в одном из этих случаев нет ничего хорошего! О чём говорить, он дико меня раздражал, но, я его не трогала.

Но, так часто бывает, человек, который изначально был неприятен, становится другом. Меня подкупила в Олеге искренность и безумная чистая вера в свои идеалы и то, что он делает.

Нет, конечно, мы не перестанем ругаться. Но, разве нет у вас друзей, которые ваши противоположности?" - подметила Анастасия.

Ранее сообщалось, Приходько вставила свои "пять копеек" в скандал с блогерами Пустовитами: "Ужасающие подробности"

Также, судья "Співають всі" после скандалов с Приходько и Могилевской "наехал" на Пономарева: "Плохой человек..."

Politeka рассказывала, Приходько оправдала своё скандальное поведение на шоу "Співають всі": "Я говорю правду"