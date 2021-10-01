Известная певица и судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько устроила зажигательные танцы с молодым блогером
Не так давно Анастасия высказалась по поводу ситуации с блогером, подметив, что они с ним познакомились на съёмках "Співають всі" в июне. Тогда молодой человек ей очень не понравился тем, что очевидные вещи выдавал за "знание секретов вселенной".
На шоу артистка не раз ссорилась с блогером и устраивала публичные разборки, однако со временем их отношения наладились, и они даже подшучивают друг на другом. Сейчас в сети появилось видео из недавних съемок.
В кадре коллеги уже не стеснялись и вовсю танцевали друг с другом, не питая никакой неприязни.
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Пословам Приходько, ранее ее настораживало то, насколько блогер шумный, однако на шоу она узнала его с другой стороны.
"Меня всегда такие люди настораживали тем, что они либо глупые, либо играют. И ни в одном из этих случаев нет ничего хорошего! О чём говорить, он дико меня раздражал, но, я его не трогала.
Но, так часто бывает, человек, который изначально был неприятен, становится другом. Меня подкупила в Олеге искренность и безумная чистая вера в свои идеалы и то, что он делает.
Нет, конечно, мы не перестанем ругаться. Но, разве нет у вас друзей, которые ваши противоположности?" - подметила Анастасия.
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