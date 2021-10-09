Наталья Могилевская с Дмитрием Монатиком появились вместе, заинтриговав украинцев будущим эфиром шоу "Співають всі", который выйдет совсем скоро.
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной отечественной певицей и капитаном "Зірковой сотні" в новом проекте "Співають всі". Звезда также ведет активно Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Могилевская была вместе с Монатиком. Наталья и Дмитрий улыбались, позируя у красных кнопок.
"Зажигать, а не прожигать жизнь. Дмитрий Монатик. Включайте сегодня в 21.00. Все самое интересное в шоу "Співають всі", - написала Наталья под фото.
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, подробности трагедии: "Просто не верится"
Потап с Каменских покинули Украину и записали неожиданное видеообращение: "Как вы знаете..."
Приходько после конфликта на "Співають всі" предложили сменить гражданство: как она отреагировала
Горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд: "Царствие небесное, сил тебе дорогая …"
Дмитрий сразу прокомментировал фотографию, поставив три сердечка.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Монатик сегодня на Співають всі", "Монатик скоро в Хьюстоне, ждём очень", "От этих генеральских платьев рыгать хочется!", "Королева и Король".
Напомним, Могилевская на съемках "Співають всі" дала жару под Бритни Спирс
А еще Politeka сообщала, что Могилевскую довели до слез на съемках "Співають всі", Матвиенко кинулась утешать
Также Politeka писала, что Полякова призналась, как Могилевская пыталась соблазнить ее мужа