Наталья Могилевская с Дмитрием Монатиком появились вместе, заинтриговав украинцев будущим эфиром шоу "Співають всі", который выйдет совсем скоро.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной отечественной певицей и капитаном "Зірковой сотні" в новом проекте "Співають всі". Звезда также ведет активно Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Могилевская была вместе с Монатиком. Наталья и Дмитрий улыбались, позируя у красных кнопок.

"Зажигать, а не прожигать жизнь. Дмитрий Монатик. Включайте сегодня в 21.00. Все самое интересное в шоу "Співають всі", - написала Наталья под фото.

Дмитрий сразу прокомментировал фотографию, поставив три сердечка.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Монатик сегодня на Співають всі", "Монатик скоро в Хьюстоне, ждём очень", "От этих генеральских платьев рыгать хочется!", "Королева и Король".

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